Субашич покинет Монако

Новости спорта:Вице-чемпион мира Даниэль Субашич покидает французский клуб.

Голкипер Даниэль Субашич в конце месяца покинет Монако, сообщил официальный сайт монегасков.

Субашич выступал за Монако с 2012 года, перейдя из сплитского Хайдука. Он провел 292 матча за монегасков и стал "одним из лучших вратарей в истории клуба". Среди голкиперов больше Субашича за Монако сыграл только Жан-Люк Эттори.

Даниэль выигрывал с Монако Лигу 2 в 2013 году, а в 2017 – уже элитный дивизион, Лигу 1. В том же году монегаски дошли до полуфинала Лиги чемпионов.

Кроме того, в 2017 году Субашич отметился голом со штрафного в ворота Булонь-Сюр-Мера, а также был признан лучшим вратарем чемпионата Франции. В 2018 Даниэль в составе сборной Хорватии стал вице-чемпионом мира.

Дальнейшее место продолжения карьеры 35-летнего игрока пока неизвестно.