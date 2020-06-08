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Денисов: Арбитр матча Днепр-1 - Львов будет отстранен (Видео)

Денисов: Арбитр матча Днепр-1 - Львов будет отстранен (Видео)
18:49 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Facebook

Новости спорта:Арбитр допустил несколько ошибок.

Украинский журналист, директор телеканалов Футбол 1/2/3 Александр Денисов сообщил, что арбитра встречи Днепр-1 - Львов Ярослава Козыка отстранят от деятельности.

"Большой судейский скандал в матче Львов -Днепр 1. Два эпизода 82 и 92 минуты. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте Львова Богунове.

Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти! Как это можно было не увидеть? Посмотрите, оцените".

 
 
 
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Большой судейский скандал в матче Львов -Днепр 1. Два эпизода 82 и 92 минуты. В обоих случаях арбитр Козык не увидел нарушений на футболисте Львова Богунове. Второй момент действительно выглядит чистой симуляцией, но вот первый, это же 1000% пенальти! Как это можно было не увидеть? Посмотрите, оцените. #footballuatv #великийфутбол #упл #фкльвов #фкльвів #днепр1 #дніпро1 #футбол #арбитры #пенальти

Публикация от Александр Денисов (@alexander_denysov_)

Следом Денисов написал в комментариях: "Только что списывался с Лучано Лучи. По мнению главы комитета арбитров в первом эпизоде был пенальти. Козык будет отстранен на ближайшие игры".

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Отметим, тот поединок завершился волевой победой Днепра-1 (2:1).

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Футбол, УПЛ, Новости футбола, Александр Денисов, ФК Львов, ФК Днепр-1.
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