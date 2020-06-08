Барселона отвергла 100-милионное предложение Манчестер Юнайтед по Фати

Новости спорта:17-летний вингер Ансу Фати остается в каталонском клубе.

Манчестер Юнайтед проявлял интерес к полузащитнику Барселоны Ансу Фати. Переговоры с каталонцами по трансферу 17-летнего игрока вел известный футбольный агент Жорже Мендеш.

Несколько дней назад Мендеш обратился к руководству Барселоны с предложением о покупке Фати за 100 миллионов евро. Именно такую сумму Красные дьяволы были готовы заплатить за переход Фати, но президент каталонцев Жозеп Бартомеу отказался продавать молодого таланта.

Кроме Ман Юнайтед, интерес к Фати также проявляли и другие английские клубы. Ранее сообщалось, что за вингером следит Боруссия Дортмунд.

На прошлой неделе Фати восстановился после травмы и вернулся к тренировкам с Барселоной. В нынешнем сезоне Ансу провел 24 матча во всех турнирах за каталонцев, забив 5 голов и сделав 1 результативный пас.

Барселона лидирует в Ла Лиге, опережая Реал на два очка. Чемпионат Испании возобновится 11 июня.