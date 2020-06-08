Динамо вернет из аренды целую когорту игроков

Новости спорта:Футболисты получат шанс в киевском клубе.

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы Цыганык Livе заявил, что киевское Динамо вернет из аренды целый ряд игроков.

"Динамо планирует вернуть всех арендованных футболистов, которые неплохо проявляют себя в других клубах. Те, кто был под основой, близок к основе и проявили себя в других клубах, все приедут в Динамо, будут готовиться и, наверное, начнут следующий сезон в киевском клубе".

"В первую очередь это касается Тымчика, Леднева, Булецы и Супряги. Эту четверку возвратят в Динамо, их контракты принадлежат киевскому клубу", - сказал Цыганык.

Напомним, Динамо в 25 туре УПЛ с разгромным счетом обыграло Александрию.