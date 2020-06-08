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Динамо вернет из аренды целую когорту игроков

Динамо вернет из аренды целую когорту игроков
19:37 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Футболисты получат шанс в киевском клубе.

Украинский журналист Игорь Цыганык в эфире своей программы Цыганык Livе заявил, что киевское Динамо вернет из аренды целый ряд игроков.

"Динамо планирует вернуть всех арендованных футболистов, которые неплохо проявляют себя в других клубах. Те, кто был под основой, близок к основе и проявили себя в других клубах, все приедут в Динамо, будут готовиться и, наверное, начнут следующий сезон в киевском клубе".

"В первую очередь это касается Тымчика, Леднева, Булецы и Супряги. Эту четверку возвратят в Динамо, их контракты принадлежат киевскому клубу", - сказал Цыганык.

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Напомним, Динамо в 25 туре УПЛ с разгромным счетом обыграло Александрию.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Игорь Цыганык, Александр Тымчик.
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