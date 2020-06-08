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Игрок Динамо Кадири: Убежден, что лично не нравлюсь арбитру Романову

Игрок Динамо Кадири: Убежден, что лично не нравлюсь арбитру Романову
19:56 Сегодня Телеграф sportarena Фото: ФК Динамо (Киев)

Новости спорта:Ганец привез пенальти в ворота Динамо в матче с Александрией.

Полузащитник Динамо Мохаммед Кадири оценил свою игру на позиции центрального защитника во вчерашнем матче 25-го тура Favbet Лиги против Александрии (5:1).

Также Кадири остался недоволен действиями арбитра встречи Виталия Романова. Рефери в первом тайме назначил пенальти в ворота Динамо за фол ганца на Артеме Ситало.

— Обычно вы играете на позиции опорного полузащитника, а вчера действовали в центре защиты, насколько вам было комфортно?

— Да, центральный защитник – это не моя родная позиция, но мне уже приходилось на ней играть, правда, очень давно. Так что этот опыт для меня не новый. Хотя обычно я привык быть «номером 6», считаю, игра в защите для меня также полезна.

Универсализм игроком всегда приветствуется, и очень хорошо, если я смогу одинаково эффективно действовать на двух или трех позициях. Тем более приятно, что мы победили, забив пять мячей, хотя могли отправить в ворота соперника и все семь, — сказал Кадири.

Динамо — Александрия: обзор матча и голов (Видео)

— В матче было три пенальти и одна красная карточка, на ваш взгляд, все эти решения были справедливыми?

— Что касается моего пенальти, я опубликовал это видео в фейсбуке и где только можно, чтобы хотя бы кто-нибудь мог ответить, где там пенальти? Все, кто его видел, говорят, что пенальти там не было. Примечательно, что этот же судья показал мне красную карточку в кубковом матче с Александрией в марте.

Не знаю, почему я ему так не нравлюсь – все его решения направлены против меня. Поэтому считаю, что арбитр не был справедливым, по крайней мере, ко мне. Повторюсь, убежден, что лично я ему не нравлюсь, поскольку в каждом матче, когда он нас судит, его решения направлены против меня.

Кадири присоединился к Динамо летом прошлого года. В нынешнем сезоне полузащитник провел 10 матчей за киевский клуб во всех турнирах, не отличившись результативными действиями.

Динамо занимает третью позицию Favbet Лиги. 13 июня бело-синие на выезде сыграют с Зарей.

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ФК Динамо (Киев), Футбол, Новости футбола, Мохаммед Кадири.
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