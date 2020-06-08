Герой финала ЧМ-2014 впервые стал отцом

Новости спорта:Полузащитник дортмундской «Борусии» Марио Гетце стал отцом.

Супруга футболиста, немецкая модель Анн-Катрин Брёммель, 5 июня родила сына.

«Наш сын Рим родился 5 июня. Мы по-настоящему счастливы! Рим и его мама чувствуют себя хорошо», — написал Гётце в соцсетях.

Фото можно посмотреть на странице Марио Гётце в «Инстаграме».

Напомним, Гётце и Брёммель встречались с 2012 года. В мае 2018 года пара вступила в брак.

Марио Гётце — воспитанник дортмундской «Боруссии». Выступал за клуб с 2008 по 2013 год, после чего перешёл в мюнхенскую «Баварию». Летом 2016 года немецкий полузащитник вернулся в родной клуб, сумма трансфера составила € 22 млн. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 14 матчах чемпионата Германии и забил три мяча.