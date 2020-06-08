Манчестер Сити поборется с Челси за лидера Лестера

Новости спорта:Бен Чилвелл является трансферной целью топ-клубов Англии.

Левого защитника Лестера Бена Чилвелла уже давно сватают в лондонский Челси. Тем не менее, за этого футболиста также намерен побороться Манчестер Сити, утверждает Sky Sports.

"Горожане" хотят усилить позицию левого фулбека, так как, по слухам, Пеп Гвардиола готовит новую роль для Александра Зинченко.

Если же у "синих" не получится приобрести футболиста, то они переключат внимание на Николаса Тальяфико из Аякса.

В текущем сезоне Чилвелл провел 28 поединков за "лисов", забив 2 гола и отдав 4 результативные передачи.