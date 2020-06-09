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Дибала поделился мнением о возможности своего перехода в Барселону

Дибала поделился мнением о возможности своего перехода в Барселону
07:47 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Аргентинец высказался о перспективах своего дальнейшего пребывания в Ювентусе.

Нападающий Ювентуса Пауло Дибала поделился мнением о возможности своего перехода в Барселону.

"Сейчас я ничего не могу сказать касательно продления контракта. У меня осталось полтора года, это немного, и я понимаю, что с коронавирусом у клуба есть сложности. Не знаю, что будет дальше. Я счастлив в Ювентусе, прекрасно общаюсь как с игроками, так и с руководством".

"Барселона? Это большая команда мирового уровня, а с Месси она еще более значима. Было бы очень здорово играть там. Но Ювентус - тоже потрясающий клуб с богатой историей, в котором и сейчас выступают великие игроки", - приводит слова аргентинца Goal.com со ссылкой на CNN.

В текущем сезоне на счету Дибалы 24 матча за "старую сеньору", в которых он забил семь голов и отдал четыре ассиста.

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Ранее сообщалось, что Пауло поразил всех на тренировке, несмотря на длительное лечение от коронавируса.

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ФК Барселона, ФК Ювентус, Примера, Пауло Дибала.
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