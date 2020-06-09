Блохин: Важно было сохранить Шевченко

Новости спорта:Блохин прокомментировал продление контракта Шевченко.

Бывший главный тренер сборной Украины Олег Блохин прокомментировал продление контракта нынешнего наставника украинской национальной команды Андрея Шевченко с УАФ до 2022 года.

«Очевидно, что было важно сохранить Андрея Шевченко на посту главного тренера сборной Украины. Все логично. Почему нет? Сборная добилась ярких побед, вышли на чемпионат Европы с первого места в группе. Хороший результат, все довольны. Не знаю, какие сейчас задачи поставят перед ним, но понятно, что ни один тренер не работает без задач. Так не бывает. Какими они будут на финальную часть Евро-2020? Посмотрим. Самое главное, что потенциал у сборной хороший.

Скажется ли перенос Евро на год для сборной? Это повлияет на все команды. Сложившаяся ситуация влияет и на футбол, и на жизнь. Немного обидно, что перенесли Евро, потому что сборная сейчас была в накате. Какой она будет через год – посмотрим. Команда давно не играла. Дождемся осенних матчей и увидим. Жизнь покажет», – отметил Блохин.