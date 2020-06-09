Лигу Европы могут доиграть в Германии или Португалии

Новости спорта:В решающий мини-турнир ЛЕ может пробиться «Шахтер», если пройдет в 1/8 финала «Вольфсбург».

УЕФА продолжает работать над планом завершения сезона в еврокубках. На проведение заключительных раундов плей-офф Лиги Европы претендуют Лиссабон и Франкфурт, сообщает издание The Telegraph.

В Португалии и Германии готовы принять матчи 1/4 финала и 1/2 финала, а также решающий поединок Лиги Европы. Сначала финал турнира должен был пройти в Гданьске.

Ранее сообщалось, что Лиссабон получит право на проведение мини-турнира Лиги чемпионов в этом сезоне. Матчи плей-офф пройдут на домашнем стадионе «Бенфики» - «Да Луж».

Текущий сезон Лиги Европы, где все еще продолжает борьбу за трофей донецкий «Шахтер», могут возобновить 2 августа с проведением финала 27 августа. Турнир должны доиграть после завершения внутренних чемпионатов, которые приостановили из-за пандемии коронавируса.

Окончательное решение о судьбе еврокубкового сезона будут принимать во время заседания исполкома УЕФА 17 июня.

Напомним, «Шахтер» успел сыграть первый матч 1/8 финала Лиги Европы против «Вольфсбурга» в Германии. «Горняки» победили 2:1.