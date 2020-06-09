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Игрок Динамо Цитаишвили: Я этого шанса ждал долго

Игрок Динамо Цитаишвили: Я этого шанса ждал долго
11:37 Сегодня Телеграф Канал Футбол Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Полузащитник «Динамо» – об игре в старте «бело-синих».

Полузащитник киевского «Динамо» Георгий Цитаишвили рассказал, как ему играется в стартовом составе столичной команды.

«Каждому игроку дают шанс, прежде чем делать выводы. Я этого шанса ждал долго. Теперь о моей игре будут судить президент, тренерский штаб и люди. Я свое дело сделал и знаю, что это не мой предел, я могу намного больше.

Если не брать во внимание, что я не играл почти весь сезон, то в своей первой игре я сыграл неплохо как физически, так и с мячом», – сказал Георгий.

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Напомним, после карантина Цитаишвили выходил с первых минут в обоих матчах «Динамо».

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ФК Динамо (Киев), Чемпионат Украины, УПЛ, Георгий Цитаишвили.
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