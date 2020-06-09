Суркис прокомментировал вопрос главного тренера Динамо

Новости спорта:Президент киевского клуба резко высказался относительно возможной смены наставника команды.

Президент ФК «Динамо» Киев Игорь Суркис отреагировал на информацию о возможной смене главного тренера «Динамо» Алексея Михайличенко.

«Есть одно золотое правило, испытанное жизнью — никогда не давай советы, когда тебя об этом не просят. Тем более — навязчивые советы. Эта истина применима и в случае с моим выбором тренера для «Динамо».

Всем большое спасибо за беспокойство, но в подобных рекомендациях я не нуждаюсь. Прошу не мешать команде тренироваться. Поэтому предлагаю сменить тему...», — отметил Суркис.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Динамо» могут стать россиянин Юрий Семин, украинец Сергей Ребров или турок Эрол Булут.

Нынешний наставник «Динамо» Алексей Михайличенко возглавляет команду с августа 2019-го года.