Реал предложил Рамосу новый контракт

Новости спорта:Мадридский клуб хочет продолжить сотрудничество со своим лидером.

Капитан «Реала» Серхио Рамос вскоре может продолжить контракт с клубом.

Как сообщает AS, руководство клуба предложит 34-летнему футболисту контракт до 2022 года. Отмечается, что в 2022 году завершится реконструкция «Сантьяго Бернабеу». Рамос хотел бы быть в «Реале» во время открытия обновленного стадиона.

Серхио Рамос играет за «Реал» с 2005 года. В составе клуба он четыре раза становился чемпионом Испании и четыре раза выигрывал Лигу чемпионов.

Текущий контракт истекает летом 2021 года.

В этом сезоне он провел 25 матчей за клуб в чемпионате Испании, забил 5 мячей.