Хоффенхайм уволил главного тренера

Новости спорта:ФК "Хоффенхайм" расторг контракт с главным тренером Шройдером.

Клуб немецкой футбольной Бундеслиги "Хоффенхайм" расторг контракт с главным тренером команды нидерландцем Альфредом Шройдером.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию ввиду расхождения во взглядах в вопросах стратегического развития клуба, сообщает официальный сайт клуба.

Вместе с главным тренером покинул "Хоффенхайм" его ассистент и брат Дирк Шройдер.

Напомним, Альфред Шройдер возглавил немецкую команду прошлым летом, подписав трехлетний контракт. За четыре тура до конца сезона клуб занимает седьмое место в чемпионате Германии, продолжая вести борьбу за зону Лиги Европы.

12 июня "Хоффенхайм" в матче Бундеслиги принимает "Лейпциг".