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Динамо приступило к принципиальному матчу с Зарей

Динамо приступило к принципиальному матчу с Зарей
14:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Киевское "Динамо" после дня отдыха приступило к подготовке к следующему календарному матчу чемпионата Украины.

В 26-м туре футбольной Премьер-лиги динамовцы встретятся с луганской "Зарей", которая на данный момент занимает вторую строчку в турнирной таблице, имея равное количество очков с "бело-синими", сообщает пресс-служба ФК "Динамо" (Киев).

Встреча будет иметь важное турнирное значение для обеих команд в борьбе за второе место. Игра состоится в Запорожье в ближайшую субботу, 13 июня.

К предстоящему матчу команда Алексея Михайличенко готовится в привычном режиме. В ближайшие дни команда будет проводить по одной тренировке в день, собираясь на клубной базе в Конча-Заспе по утрам, когда температура еще не сильно высокая. Хотя в Киев пришло настоящее лето, и даже в утренние часы столбики термометров приближаются к отметке в +30°С, а днем превышают ее.

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Напомним, в этом сезоне "Динамо" и "Заря" встречались уже дважды. 1 сентября на "Славутич-Арене" была зафиксирована ничья 2:2, а 8 декабря на "Олимпийском" победу одержали гости - 2:1 в пользу "Зари".

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ФК Заря, УПЛ, Алексей Михайличенко, ФК Динамо (Киев).
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