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Брешия не разрешила Балотелли тренироваться с командой

Брешия не разрешила Балотелли тренироваться с командой
15:12 Сегодня Телеграф sportarena

Новости спорта:Марио Балотелли не был допущен к сегодняшней тренировке Брешии.

Утром форвард приехал на клубную базу Ласточек, но его не пропустили на территорию комплекса. Журналист Давиде Дзанелли опубликовал видео, на котором расстроенный Балотелли садится в авто и уезжает домой.

На прошлой неделе Марио отказался от расторжения контракта с Брешией по обоюдному согласию, в результате чего клуб уволил футболиста.

Решение о прекращении сотрудничества было принято из-за регулярных нарушений дисциплины со стороны 29-летнего нападающего, который несколько раз пропустил тренировки команды без уважительной причины.

Балотелли перешел в Брешию прошлым летом, подписав контракт на три года. В нынешнем сезоне Марио сыграл в 19 матчах за Ласточек, забив 5 мячей.

Сезон Серии А возобновится для Брешии выездным матчем против Фиорентины 22 июня.

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Футбол, Марио Балотелли, Новости футбола, ФК Брешия.
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