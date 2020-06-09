Брешия не разрешила Балотелли тренироваться с командой

Новости спорта:Марио Балотелли не был допущен к сегодняшней тренировке Брешии.

Утром форвард приехал на клубную базу Ласточек, но его не пропустили на территорию комплекса. Журналист Давиде Дзанелли опубликовал видео, на котором расстроенный Балотелли садится в авто и уезжает домой.

На прошлой неделе Марио отказался от расторжения контракта с Брешией по обоюдному согласию, в результате чего клуб уволил футболиста.

Решение о прекращении сотрудничества было принято из-за регулярных нарушений дисциплины со стороны 29-летнего нападающего, который несколько раз пропустил тренировки команды без уважительной причины.

Mario #Balotelli si presenta al campo d'allenamento di #Torbole ma non lo lasciano entrare. "Il certificato medico scade domani", dice il #Brescia. pic.twitter.com/XJ2Y5MTvN8 — Davide Zanelli (@zanellidav) June 9, 2020

Балотелли перешел в Брешию прошлым летом, подписав контракт на три года. В нынешнем сезоне Марио сыграл в 19 матчах за Ласточек, забив 5 мячей.

Сезон Серии А возобновится для Брешии выездным матчем против Фиорентины 22 июня.