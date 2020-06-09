Леоненко: При Фонсеке Шахтер потерял три года

Новости спорта:Виктор Леоненко считает уместную критику Мирчи Луческу в адрес Паулу Фонсеки.

Футбольный эксперт Виктор Леоненко высказал свое мнение об игре донецкого «Шахтера»:

«Шахтер» станет чемпионом, я это сказал еще год назад. Можно их только поздравить с хорошей игрой. Ванга? Да я просто разбираюсь в футболе. Ставь любого тренера в «Шахтера», и ничего не изменится.

Главное – что Луческу оставил хорошую команду. Я с ним согласен, что при Фонсеке «Шахтер» три года потерял. Почему? Потому что никого не продали за это время, по сути. Он никого не воспитал. А для меня главное – даже не первое место, а именно воспитание футболистов».

После 25 туров «Динамо» делит второе место с луганской «Зарей» (по 49 очков), намного отстав от лидирующего «Шахтера» (65 баллов).