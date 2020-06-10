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Роналдиньо: Мои экс-одноклубники понимали, что у меня было тяжелое время

Роналдиньо: Мои экс-одноклубники понимали, что у меня было тяжелое время
07:25 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Бразилец заявил, что его бывший клуб отнесся к нему с уважением и заботой.

Легендарный игрок Барселоны и сборной Бразилии Роналдиньо рассказал, как во время ареста в Парагвае каталонский клуб помог ему.

"Те, кто сидят дома, могут представить, каково это – не иметь возможности делать то, к чему привык. Думаю, что это навсегда останется у нас после того, как мы переживем этот сложный опыт.

Барса ко мне отлично относилась, всегда заботилась и уважала. Мои экс-одноклубники понимали, что у меня было тяжелое время. Для меня важно узнать, что они поддерживают меня, так я быстрее смогу пережить эту бурю", - приводит его слова Mundo Deportivo.

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Напомним, что легендарный футболист и его брат 4 марта пытались въехать в Парагвай по поддельным документам. Правонарушителей задержали в аэропорту и посадили под арест на 6 месяцев.

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Сборная Бразилии, ФК Барселона, Роналдиньо.
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