Полуфинал Кубка Украины Минай - Динамо сыграют днем

Новости спорта:Матч сыграют в пригороде Ужгорода - селе Минай.

Стали известны время и место проведения полуфиналов Кубка Украины. Матч между «Минаем» и «Динамо» сыграют в пригороде Ужгорода 17 июня. Начало - 14:00, сообщает Sport Arena.

Матч «Мариуполь» - «Ворскла» состоится 24 июня в Мариуполе на стадионе имени Владимира Бойко. Начало - 19:30.

Оба матча пройдут без зрителей.

Напомним, «Минай» проголосовал против доигрывания сезона в Первой лиге. Позже в клубе объяснили, что готовы доиграть чемпионат в случае его проведения в полном формате. Судьба сезона в Первой и Второй лигах определится в четверг, 11 июня, на внеочередном собрании ПФЛ.