Новости спорта:Агуэро будет преподавать испанский язык на британском телевидении.

Аргентинский нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро будет обучать детей испанскому языку в эфире британского государственного канала BBC.

Бомбардир будет учить детей в возрасте до двух лет считать на его родном языке до двенадцати, а для детей постарше - трех-четырех лет будет на испанском вести разговор уже о членах семьи и животных.

Первый урок Агуэро состоится в четверг, за шесть дней до стартового матча его команды после перезапуска Премьер-лиги, в котором "горожане" встретятся с лондонским "Арсеналом".

"Для меня большая честь помогать воспитывать детей. Пандемия коронавируса сильно напрягает их психику, и их родителям, безусловно, было трудно сосредоточиться на обучении", - заявил Агуэро, у которого есть 11-летний сын Бенджамин.