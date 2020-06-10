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Агуэро будет обучать детей испанскому языку

Агуэро будет обучать детей испанскому языку
08:20 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Агуэро будет преподавать испанский язык на британском телевидении.

Аргентинский нападающий английского "Манчестер Сити" Серхио Агуэро будет обучать детей испанскому языку в эфире британского государственного канала BBC.

Бомбардир будет учить детей в возрасте до двух лет считать на его родном языке до двенадцати, а для детей постарше - трех-четырех лет будет на испанском вести разговор уже о членах семьи и животных.

Первый урок Агуэро состоится в четверг, за шесть дней до стартового матча его команды после перезапуска Премьер-лиги, в котором "горожане" встретятся с лондонским "Арсеналом".

"Для меня большая честь помогать воспитывать детей. Пандемия коронавируса сильно напрягает их психику, и их родителям, безусловно, было трудно сосредоточиться на обучении", - заявил Агуэро, у которого есть 11-летний сын Бенджамин.

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ФК Манчестер Сити, Серхио Агуэро.
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