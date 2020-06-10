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Экс-голкипер сборной Украины: У нас забирают профессию футболиста

Экс-голкипер сборной Украины: У нас забирают профессию футболиста
09:36 Сегодня Телеграф Канал Футбол

Новости спорта:Вратарь «Ингульца» призывает доиграть этот сезон Первой лиги.

Голкипер «Ингульца» Богдан Шуст высказался о неопределенной ситуации с доигрыванием Первой лиги.

«Ожидания только позитивные относительно доигровки чемпионата. Уже больше полугода мы остаемся без футбола. Создается такое впечатление, что у нас забирают профессию.

Очень непростая ситуация, ведь непросто находить мотивацию, поскольку эмоции и драйв очень сложно получить в товарищеских матчах. Мы готовы после возобновления чемпионата бороться за наши амбиции - выход в Премьер-Лигу.

Хотел бы обратиться ко всем руководителям, которые будут ехать на конгресс в Киев. Перед выездом соберите свои команды и выслушайте каждого футболиста. Я уверен, что каждый из них хочет продолжать играть.

Мы можем только высказывать свою мысль. Решение принимать вам. Мы хотим играть в футбол», - сказал Шуст.

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Отметим, ранее клубы Первой лиги и ПФЛ приняли решение о возобновлении сезона, однако Исполком УАФ не утвердил данное развитие событий. Судьба турнира должна решиться на совместной конференции ПФЛ и УАФ, которая запланирована на четверг, 11 июня.

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Первая лига, Богдан Шуст, ФК Ингулец.
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