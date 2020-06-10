Футбольный агент назвал переход Ярмоленко в Фенербахче "выдумкой турецкой прессы"

Новости спорта:Сергей Серебренников уверен, что украинский футболист останется в «Вест Хэме».

Сергей Серебренников, футбольный агент компании ProStar, которая представляет интересы 30-летнего украинского полузащитника английского «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, прокомментировал информацию о том, что в августе украинец может стать игроком турецкого «Фенербахче».

«Завершился карантин, и Андрей готовится к возобновлению чемпионата Англии вместе с «Вест Хэмом». Тренер доволен игроком, доволен тем, что Ярмоленко является частью команды. Разговоры о «Фенербахче» — это не больше чем выдумки и ересь турецкой прессы. Не в обиду «Фенербахче», но где турецкий клуб и где «Вест Хэм»? Английский клуб рассчитывает на Ярмоленко. Когда клуб хочет продать игрока, он об этом заявляет, а в отношении Ярмоленко от англичан таких заявлений не было.

Сейчас самое важное, чтобы Андрей набрал форму после травмы. Он обязательно поможет «Вест Хэму» в оставшихся матчах чемпионата нынешнего сезона и будет играть в Англии дальше. Он — один из лидеров нынешнего «Вест Хэма», — считает Серебренников.

В текущем сезоне Ярмоленко провел за «Вест Хэм» 15 матчей во всех турнирах, где забил 3 мяча и отдал одну результативную передачу. Контракт Ярмоленко с «Вест Хэмом» рассчитан до лета 2022-го года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €9,5 миллионов.