Футбольный матч Манчестер Юнайтед - Сток Сити отменили за несколько минут до начала

Новости спорта:Матч должен был пройти на базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне.

Товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити», который должен был состояться 9 июня, был отменён за несколько минут до начала, так как у главного тренера «гончаров» Майкла О’Нила был диагностирован коронавирус, сообщает Manchester Evening News.

Матч должен был пройти на базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне. Футболисты манкунианцев уже вышли на разминку, но сразу же покинули поле, когда стало известно о заражении О’Нила. Игроки «МЮ» не контактировали ни с кем из «Сток Сити», поэтому вероятность их заражения невысока.

В настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт турнира запланирован на 17 июня.

«Манчестер Юнайтед», набрав в 29 турах 45 очков, занимает 5-е место в АПЛ. «Сток Сити» выступает в «Чемпионшипе».