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Футбольный матч Манчестер Юнайтед - Сток Сити отменили за несколько минут до начала

Футбольный матч Манчестер Юнайтед - Сток Сити отменили за несколько минут до начала
10:15 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Матч должен был пройти на базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне.

Товарищеский матч между «Манчестер Юнайтед» и «Сток Сити», который должен был состояться 9 июня, был отменён за несколько минут до начала, так как у главного тренера «гончаров» Майкла О’Нила был диагностирован коронавирус, сообщает Manchester Evening News.

Матч должен был пройти на базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне. Футболисты манкунианцев уже вышли на разминку, но сразу же покинули поле, когда стало известно о заражении О’Нила. Игроки «МЮ» не контактировали ни с кем из «Сток Сити», поэтому вероятность их заражения невысока.

В настоящее время английская Премьер-лига приостановлена из-за угрозы распространения коронавируса. Рестарт турнира запланирован на 17 июня.

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«Манчестер Юнайтед», набрав в 29 турах 45 очков, занимает 5-е место в АПЛ. «Сток Сити» выступает в «Чемпионшипе».

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ФК Манчестер Юнайтед, АПЛ, Карантин, Коронавирус, Майкл О’Нил.
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