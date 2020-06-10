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СМИ: Ребров принял условия Фенербахче

СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
10:26 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:Украинский тренер готов работать без трансферного бюджета, его зарплата не превышает 1,2 млн евро.

Турецкое издание Fotospor сообщает, что украинский тренер Сергей Ребров принял условия, которые поставил перед ним президент «Фенербахче» Али Коч.

По информации источника, зарплата Реброва не будет превышать 1,2 млн евро. Приоритетная задача - победа в чемпионате.

Руководство «Фенербахче» хочет, чтобы новый тренер сделал ставку на молодых воспитанников клуба. Таких с нового сезона будет почти половина команды.

Будет действовать ограничение по трансферной политике из-за сложностей клуба с финансовым фэйр-плей. Покупка новичков будет возможна только после продажи кого-то из игроков. Отдельного трансферного бюджета не предусмотрено.

Планируется, что Ребров возьмет с собой помощником Альберто Босха, с которым работает в «Ференцвароше». В его тренерский штаб войдут Волкан Демирел и Мехмет Аурелио, которые уже работают в «Фенербахче».

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Напомним, Ребров прекрасно знаком с «Фенербахче», поскольку играл за эту команду с 2002 по 2004 год.

Контракт Сергея Реброва с «Ференцварошем» действует еще три года.

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ФК Фенербахче, Сергей Ребров, ФК Динамо (Киев).
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