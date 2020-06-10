Стали известны судейские назначения 26-го тура УПЛ

Комитет арбитров Украинской ассоциации футбола (УАФ) определился с судейскими назначениями на матчи 26-го тура Favbet Лиги.
Центральный поединок тура между Зарей и Динамо обслужит бригада судей во главе с Николаем Балакиным. Сергей Бойко назначен главным арбитром системы VAR.
Соперники имеют равное количество очков, набрав по 49 пунктов. Матч состоится в Запорожье 13 июня, начало поединка — в 17:00.
Всего в туре пройдет пять поединков. Напомним, матч Карпат против Днепра-1 не состоится в назначенное время из-за карантина львовской команды.
26-Й ТУР FAVBET ЛИГИ: АРБИТРЫ
13 июня, Мариуполь -Ворскла: Дмитрий Кутаков
13 июня, Заря — Динамо, Николай Балакин
13 июня, Олимпик — Львов, Дмитрий Кривушкин
14 июня, Колос — Шахтер, Виктор Копиевский
14 июня, Александрия — Десна, Евгений Арановский