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Когда зрители начнут ходить на футбольные матчи

Когда зрители начнут ходить на футбольные матчи
11:00 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Украинская ассоциация футбола делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал на своей странице в Facebook о перспективе возвращения зрителей на футбольные матчи.

«После возобновления соревнований, как и обещал, УАФ делает все возможное, чтобы вернуть на трибуны болельщиков и журналистов. Опыт некоторых стран Европы показывает, что в некоторых регионах, где смягчен карантин, это возможно.

На данном этапе речь идет о формате заполнения не более чем на 10-25%. Но и такая перспектива станет еще одной важной победой.

УАФ отправила предложение по смягчению карантина на стадионах министру здравоохранения и главному санитарному врачу Украины. Теперь главная задача - создать безопасную возможность, с четким соблюдением медицинского протокола, журналистам работать на матчах, а болельщикам поддерживать команды», - написал Павелко.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что решение о проведении матчей со зрителями будут принимать после 10 июня.

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Напомним, в случае чемпионства «Шахтер» обойдет «Динамо» по количеству титулов, выигранных в независимой Украине. Сейчас у клубов по 34 трофея. Для «Шахтера» это будет 13-й выигранный чемпионат Украины, на счету «Динамо» - 15.

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Андрей Павелко, Футбол, УАФ.
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