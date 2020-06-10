Чемпионат Испании возобновляется вторым среди топ-лиг

Новости спорта:Несмотря на более тяжелую, чем в Германии, эпидемиологическую ситуацию, пиренейцы чувствуют возможность продлить сезон.

Конечно, максимально высокий финансовый стимул — без денег за телеправа многих ожидало банкротство.

Примера в этом сезоне очень интересна. Борьба идет повсюду — за чемпионство, за зоны ЛЧ и ЛЕ и за выживание. Если разобраться, то ни за что не борются только команды с восьмого по одиннадцатое место. Всем остальным грозит или еврозона, или вылет. Поэтому замечательно, что все решится на футбольных полях, а не в кабинетах. Руководство Ла Лиги собирается проводить матчи каждый день, так что нас ожидают интригующие противостояния. Даем советы от экспертов Parimatch, в каких матчах стоит подкрепить интерес ставкой.

«Севилья» — «Бетис»

Ставка: победа «Севильи» в один гол. Коэффициент 3,7

Как и в Германии с Украиной, испанский чемпионат перезапускается с топ-матча. На примере Бундеслиги мы видим, что отсутствие болельщиков уничтожило в принципе фактор домашнего матча. Но предлагаем не спешить экстраполировать этот вывод на Примеру — нужно присмотреться.

«Севилья» в этом сезоне (как и в последние годы в целом) решает более амбициозные задачи, чем соседи. Подопечные Лопетеги пока третьи, но позади монструозный «Атлетико» и голодные до ЛЧ «Сосьедад» и «Хетафе». То есть включаться «белым андалусийцам» нужно сразу. Будет бой, в котором трудно предсказать количество голов, но лидером в этом противостоянии является «Севилья».

«Атлетик» — «Атлетико»

Ставка: ничья. Коэффициент 3,10

Матч с претензией на топовость в Бильбао — третья и четвертая команды Примеры по количеству чемпионских титулов. Главным претендентом на победу не без основания считается «Атлетико», который стремится вернуться в топ-4. Среди кадровых проблем — только травма Фелиша.

Но и соперник очень непростой. «Атлетик» в Ла Лиге сезон проводит посредственно, но дома играет мощно — например, дважды победил «Барселону». Домашние 24 очка в 13-ти матчах намекают, что легко «Атлетико» не будет. Также команда дошла до финала Кубка Испании.

Обратите внимание, что данные команды в этом сезоне любят играть вничью: 12 раз миром разошелся «Атлетико» (лидер Примеры), 10 ничьих у «Атлетика». Есть основания ожидать ничью и сейчас.

«Мальорка» — «Барселона»

Ставка Тайм/матч — ничья/победа «Барселоны». Коэффициент 4,2

«Барселона» — как раз та команда, на примере которой будет интересно отследить влияние гостевых и домашних трибун. На выезде «Барса» играет плохо — лишь 18 очков в 13 матчах. Зато дома почти безошибочна — выиграла все, кроме «Эль Классико».

Пауза для каталонцев была кстати. Во-первых, успел восстановиться Луис Суарес. Во-вторых, команда получила больше времени для знакомства с требованиями нового тренера.

«Мальорка» ведет борьбу за выживание, а потому будет заряжена на результат. Но класс команд все-таки очень отличается. Можно ожидать, что в первом тайме на свежих ногах «Мальорка» еще устоит, но после перерыва «Барселона» должна дожать. Подкрепление этому прогнозу можно найти в статистике: «Мальорка» первого тайма имеет разницу мячей 14-17, «Мальорка» второго тайма 14-27.

«Реал Мадрид» — «Эйбар»

Ставка: «Реал» победит 2:0. Коэффициент 7,2

На словах «Реал» полон желания восстановить сезон и вырвать чемпионский титул у «Барселоны». Пора доказывать.

Первый экзамен — и не экзамен вовсе. «Эйбар» качает весь сезон. Впервые за пятилетку Мендилибара баскский клуб реально претендует на вылет. Особенно плохо команда чувствует себя на выезде — 8 очков и мизерные 8 голов в 13 поединках.

«Реал» Зидана — это в первую очередь прагматизм. С тех пор, как «Мадрид» оставил Роналду, ожидать от клуба голевой феерии можно только по большим праздникам. Все еще в поисках себя Винисиус, Азар только восстановился. Конечно, «Реал» должен побеждать — но скромно и преимущественно за счет надежной обороны.

Несколько коротких предсказаний на другие матчи: