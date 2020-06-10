Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
UFC Fight Night 172: полный список боев
UFC Fight Night 172: полный список боев

Чемпионат Испании возобновляется вторым среди топ-лиг

Чемпионат Испании возобновляется вторым среди топ-лиг
11:26 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Несмотря на более тяжелую, чем в Германии, эпидемиологическую ситуацию, пиренейцы чувствуют возможность продлить сезон.

Конечно, максимально высокий финансовый стимул — без денег за телеправа многих ожидало банкротство.

Примера в этом сезоне очень интересна. Борьба идет повсюду — за чемпионство, за зоны ЛЧ и ЛЕ и за выживание. Если разобраться, то ни за что не борются только команды с восьмого по одиннадцатое место. Всем остальным грозит или еврозона, или вылет. Поэтому замечательно, что все решится на футбольных полях, а не в кабинетах. Руководство Ла Лиги собирается проводить матчи каждый день, так что нас ожидают интригующие противостояния. Даем советы от экспертов Parimatch, в каких матчах стоит подкрепить интерес ставкой.

«Севилья» — «Бетис»

Ставка: победа «Севильи» в один гол. Коэффициент 3,7

Как и в Германии с Украиной, испанский чемпионат перезапускается с топ-матча. На примере Бундеслиги мы видим, что отсутствие болельщиков уничтожило в принципе фактор домашнего матча. Но предлагаем не спешить экстраполировать этот вывод на Примеру — нужно присмотреться.

«Севилья» в этом сезоне (как и в последние годы в целом) решает более амбициозные задачи, чем соседи. Подопечные Лопетеги пока третьи, но позади монструозный «Атлетико» и голодные до ЛЧ «Сосьедад» и «Хетафе». То есть включаться «белым андалусийцам» нужно сразу. Будет бой, в котором трудно предсказать количество голов, но лидером в этом противостоянии является «Севилья».

«Атлетик» — «Атлетико»

Ставка: ничья. Коэффициент 3,10

Матч с претензией на топовость в Бильбао — третья и четвертая команды Примеры по количеству чемпионских титулов. Главным претендентом на победу не без основания считается «Атлетико», который стремится вернуться в топ-4. Среди кадровых проблем — только травма Фелиша.

Но и соперник очень непростой. «Атлетик» в Ла Лиге сезон проводит посредственно, но дома играет мощно — например, дважды победил «Барселону». Домашние 24 очка в 13-ти матчах намекают, что легко «Атлетико» не будет. Также команда дошла до финала Кубка Испании.

Обратите внимание, что данные команды в этом сезоне любят играть вничью: 12 раз миром разошелся «Атлетико» (лидер Примеры), 10 ничьих у «Атлетика». Есть основания ожидать ничью и сейчас.

«Мальорка» — «Барселона»

Ставка Тайм/матч — ничья/победа «Барселоны». Коэффициент 4,2

«Барселона» — как раз та команда, на примере которой будет интересно отследить влияние гостевых и домашних трибун. На выезде «Барса» играет плохо — лишь 18 очков в 13 матчах. Зато дома почти безошибочна — выиграла все, кроме «Эль Классико».

Пауза для каталонцев была кстати. Во-первых, успел восстановиться Луис Суарес. Во-вторых, команда получила больше времени для знакомства с требованиями нового тренера.

«Мальорка» ведет борьбу за выживание, а потому будет заряжена на результат. Но класс команд все-таки очень отличается. Можно ожидать, что в первом тайме на свежих ногах «Мальорка» еще устоит, но после перерыва «Барселона» должна дожать. Подкрепление этому прогнозу можно найти в статистике: «Мальорка» первого тайма имеет разницу мячей 14-17, «Мальорка» второго тайма 14-27.

«Реал Мадрид» — «Эйбар»

Ставка: «Реал» победит 2:0. Коэффициент 7,2

На словах «Реал» полон желания восстановить сезон и вырвать чемпионский титул у «Барселоны». Пора доказывать.

Первый экзамен — и не экзамен вовсе. «Эйбар» качает весь сезон. Впервые за пятилетку Мендилибара баскский клуб реально претендует на вылет. Особенно плохо команда чувствует себя на выезде — 8 очков и мизерные 8 голов в 13 поединках.

«Реал» Зидана — это в первую очередь прагматизм. С тех пор, как «Мадрид» оставил Роналду, ожидать от клуба голевой феерии можно только по большим праздникам. Все еще в поисках себя Винисиус, Азар только восстановился. Конечно, «Реал» должен побеждать — но скромно и преимущественно за счет надежной обороны.

Несколько коротких предсказаний на другие матчи:

  • если «Хетафе» побеждает, то почти всегда делает это насухо. В соперниках — скромная и лишенная амбиций «Гранада». Советуем рискнуть за сладкий коэффициент 10,5 — столько стоит победа «Хетафе» со счетом 2:0;
  • «Реал Сосьедад» намного превосходит «Осасуну» — и в классе, и, главное, в уровне амбиций. Чтобы сохранить место в зоне ЛЧ, «Сосьедад» должен побеждать — есть предположение, что он сделает это уверенно. Победа хозяев с преимуществом-1,5 гола стоит коэффициента 2,95;
  • У «Валенсии» и «Леванте» нападение в этом сезоне не феерит. Учитывая отсутствие главной звезды «летучих мышей» Феррана Торреса и пустоту на обычно очень горячей «Месталье», ожидать россыпи голов не стоит. Классический тотал меньше 2,5 имеет коэффициент 2,23.
  • «Эспаньол» в январе тратил больше в Примере. Если не преодолевать дома «Алавес», то с мечтами о сохранении прописки можно распрощаться. Победа «Эспаньола» оценена в 2,15. 
Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Чемпионат Испании, Примера.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
02 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
03 Итальянские СМИ сообщают об уходе Роналду из Ювентуса
04 "Я там страдал": Экс-игрок Динамо Че Че пожаловался на расизм в Украине
05 Гвоздик уходит из бокса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь