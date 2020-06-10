Цыганков вернулся после травмы и готов сыграть с Зарей

Новости спорта:Украинский вингер вернулся в общую группу «Динамо».

22-летний украинский полузащитник киевского «Динамо» Виктор Цыганков после паузы вернулся в общую группу.

Футболист пропустил первые матчи после возобновления чемпионата против «Шахтера» (1:3) и «Александрии» (5:1), проходя восстановление после повреждения передней поверхности бедра.

Теперь вице-капитана команды уже не беспокоят болевые ощущения, и он наравне со всеми готовится к календарному матчу чемпионата Украины против «Зари», который состоится в субботу, 13-го июня, в Запорожье.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.