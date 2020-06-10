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Лига чемпионов: УЕФА планирует объявить о проведении матчей плей-офф

Лига чемпионов: УЕФА планирует объявить о проведении матчей плей-офф
12:31 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:В ходе мини-турнира в Лиссабоне восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного матча.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) планирует на следующей неделе объявить о проведении матчей Лиги чемпионов в Лиссабоне, где 12 августа стартует мини-турнир.

До этого, 8-го и 9 августа, должны состояться ответные матчи 1/8 финала, сообщает испанское издание As.

В ходе мини-турнира в Лиссабоне восемь команд сыграют в формате плей-офф из одного матча. Четыре победителя 1/4 финала выйдут в полуфинал. Все матчи пройдут на стадионах "Жозе Алваладе" и «Эштадиу да Луш" без зрителей.

Напомним, в 1/4 финала ЛЧ уже вышли клубы "ПСЖ" (Франция), "Атлетико" (Испания), "Аталанта" Италия) и "Лейпциг" (Германия).

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Оставшиеся четыре путевки будут разыграны в парах "Реал" - "Манчестер Сити" (первый матч - 1:2), "Челси" – "Бавария" (0:3), "Лион" - "Ювентус" (1:0), "Наполи" - "Барселона" (1:1).

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УЕФА, Лига Чемпионов, Футбол.
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