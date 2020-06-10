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Все футболисты Динамо сдали тесты на коронавирус

Все футболисты Динамо сдали тесты на коронавирус
14:38 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Футболисты "Динамо" сдали тесты на коронавирус.

Игроки, тренерский штаб и персонал киевского футбольного клуба "Динамо" прошли плановое тестирование на коронавирус согласно медицинскому протоколу.

Результаты ожидаются в течение 38-ми часов – вечером в четверг или утром в пятницу, сообщает официальный сайт столичной команды.

На вечер 12 июня запланирован вылет игроков "Динамо" в Запорожье. В субботу, 13 июня, состоится матч 26-го тура УПЛ против луганской "Зари".

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Положение команд первой шестерки чемпионата Украины: "Шахтер" - 65 очков, "Заря" - 49, "Динамо" - 49, "Десна" - 46, "Александрия" - 43, "Колос" - 26.

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УПЛ, Карантин, Коронавирус, ФК Динамо (Киев).
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