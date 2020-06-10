Роналду - король спорта в Instagram

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду возглавил список спортсменов, заработавших больше всего в Instagram за прошедший год. Об это сообщает BuzzBingo.
По информации источника, общий доход португальского форварда составил 50,3 миллиона долларов. За год он опубликовал 43 рекламных поста в соцсети (1,17 млн долларов за публикацию).
Таким образом, заработок форварда в Instagram превышает его оклад в Ювентусе. По контракту с туринцами Криштиану получает 33 млн долларов.
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На втором месте расположился нападающий Барселоны Лионель Месси, который пополнил свой банковский счет на 30,4 млн долларов. Третью строчку в списке самых высокооплачиваемых спортменов занял индийских игрок в крикет Вират Кохли (15,7 млн).
Четвертое и пятое место заняли Дэвид Бекхэм (11,6 млн) и Неймар (8,1) соответственно. Примечательно, что Роналду останется лидером списка даже в том случае, если сложить вместе доходы Месси, Бекхэма и Неймара (в сумме получается 50,1 млн).
Ранее сообщалось, что 35-летний португалец стал первым в истории футболистом миллиардером.