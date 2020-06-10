Роналду - король спорта в Instagram

Новости спорта:Криштиану получил колоссальную сумму за рекламные публикации в соцсети.

Нападающий Ювентуса Криштиану Роналду возглавил список спортсменов, заработавших больше всего в Instagram за прошедший год. Об это сообщает BuzzBingo.

По информации источника, общий доход португальского форварда составил 50,3 миллиона долларов. За год он опубликовал 43 рекламных поста в соцсети (1,17 млн долларов за публикацию).

Таким образом, заработок форварда в Instagram превышает его оклад в Ювентусе. По контракту с туринцами Криштиану получает 33 млн долларов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Monday motivation! Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) 8 Июн 2020 в 4:08 PDT

На втором месте расположился нападающий Барселоны Лионель Месси, который пополнил свой банковский счет на 30,4 млн долларов. Третью строчку в списке самых высокооплачиваемых спортменов занял индийских игрок в крикет Вират Кохли (15,7 млн).

Четвертое и пятое место заняли Дэвид Бекхэм (11,6 млн) и Неймар (8,1) соответственно. Примечательно, что Роналду останется лидером списка даже в том случае, если сложить вместе доходы Месси, Бекхэма и Неймара (в сумме получается 50,1 млн).

Ранее сообщалось, что 35-летний португалец стал первым в истории футболистом миллиардером.