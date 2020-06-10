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Президент ПФЛ выступил за продолжение чемпионата в Первой лиге

Президент ПФЛ выступил за продолжение чемпионата в Первой лиге
15:25 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Президент ПФЛ Сергей Макаров выступил за продолжение чемпионата в Первой лиге.

Президент Профессиональной футбольной лиги Украины Сергей Макаров высказался о возможном продолжении чемпионата страны в Первой лиге, который приостановили из-за пандемии коронавируса.

По мнению руководителя ПФЛ, проблем с выполнением медицинского протокола не существует, сообщает пресс-служба лиги.

"Мы не видим проблем с выполнением медицинского протокола. По поводу раздевалок. Пример: стадион "Оболонь-Арена" с обычными раздевалками принимает матчи УПЛ. Значит, как-то можно использовать обычные раздевалки. Уже молчу о том, что скоро очередное смягчение карантина. Разрешат уже не 10м² на человека, а 5. В дальнейшем еще будет смягчение. Обе раздевалки можно отдать гостям, хозяевам выделать место на стадионе, ведь он пустой. Можно переодеваться на трибунах, всегда можно выйти из ситуации... Что касается клубов, то муниципальным командам даже легче. Мэр может скомандовать, что вот есть коммунальная городская больница – идите туда, тестируйтесь. Знаю, что некоторые наши клубы протестировались бесплатно. Просто нужно искать возможности, а не отговорки. Мы нашли лабораторию в Киевской области, которая делает ПЦР-тесты за 700 гривень. Это абсолютно подъемная сумма", - заявил Макаров.

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Добавим, что вопрос доигровки чемпионата Первой пока остается открытым.

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ПФЛ, Первая лига, Сергей Макаров.
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