Уже 17-го июня будет вручен Кубок Италии: анонс полуфиналов

Новости спорта:Спустя три месяца футбол в Италии возвращается.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора признается – был момент, когда он боялся, что возобновить сезон не получится. Но, страна постепенно приходит в себя и спустя три месяца футбол возвращается.

Уже 17-го июня будет вручен Кубок Италии. Решение сыграть полуфиналы и финал за пять дней, вызвало волну недовольства. Президент «Милана» Паоло Скарони заявил, что недопустимо разыгрывать важный трофей в таких условиях, а «Интер», по информации итальянских медиа, угрожал выпустить на поле молодежную команду. Все чего добились жалобами – матчи сдвинуты на один день.

«Ювентус» примет «Милан» 12-го июня, «Наполи» сыграет с «Интером» – 13-го. Кто бы не прошел в финал, это будут достойные команды. Правда, уже сейчас, в Parimatch прогнозируют, что трофей разыграют «Ювентус» и «Наполи».

«Милану» и «Наполи» победа в Кубке откроет дорогу в еврокубки

С одной стороны, логично не ставить Кубок в приоритет, когда впереди 12 матчей чемпионата за шесть недель. С другой, ситуация, в которой оказались «Милан» и «Наполи» вынуждает максимально постараться, чтобы добиться успеха в Кубке. Неаполитанцы идут в Серии А шестыми, миланцы – седьмыми, место в еврокубках под сомнением для обеих команд. Есть куда более короткий путь – победа в Кубке Италии. Представители обоих клубов на старте сезона озвучивали совсем другие задачи: «Наполи» собирался бороться за скудетто, «Милан» стремился в Лигу чемпионов. Но слова разошлись с делом.

В первом полуфинальном матче на «Сан Сиро» «россонери» сыграли с «Ювентусом» 1:1, и не обошлось без скандала – туринцы сравняли счет на последних минутах с сомнительного пенальти. «Милан» тогда был на кураже: проиграл один матч из девяти, перед встречей с «Юве» выдал ураганные 45 минут в дерби (2:0 после первого тайма с «Интером», 2:4 после финального свистка). Но шансы на финал все равно оставались минимальными – «Ювентус» не проигрывает дома итальянским командам с апреля 2018-го. Сейчас, спустя четыре месяца, расклады для «Милана» не стали лучше. Не будет двух важнейших игроков: Тео Эрнандеса (дисквалификация) и Златана Ибрагимовича (дисквалификация и травма). Не будет игрового тонуса – после такого долгого простоя «Ювентус» выглядит предпочтительней как минимум за счет более высокого класса игроков. Коэффициенты Parimatch соответствующие: 3.70 на проход команды Пиоли, 1.30 – на «Юве».

В «Милане» революция только намечается, в «Наполи» она уже состоялась – для этого было достаточно уволить Карло Анчелотти. Выхода из группы Лиги чемпионов оказалось мало – в чемпионате неаполитанцы слишком отстали от группы лидеров. Взбодрить команду позвали Дженнаро Гаттузо, и, несмотря на скепсис, план президента Де Лаурентиса сработал. Из последних девяти матчей до паузы «Наполи» проиграл только один.

1:0 в гостях с «Интером», 1:1 с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов – к результатам «Наполи» претензий нет, по новому стилю игры вопросов больше. Не всем болельщикам нравится, что Гаттузо делает из команды, которая совсем недавно – при Маурицио Сарри – считалась одной из самых ярких в Европе. Теперь в «Наполи» ценят надежность в обороне, не любят рисковать, а эффектному футболу предпочитают эффективный. Сарри с «Наполи» ничего не выиграл, но это хотя бы было красиво. Гаттузо со своими прагматичными принципами – в двух матчах от трофея. Победа над «Интером» в гостях – очень серьезный шаг к финалу, после которого Parimatch оценивает шансы неаполитанцев на успех оптимистичным коэффициентом 1.40. В «Интер», у которого две победы на «Сан Паоло» за девять лет, кэф 3.00.

Конте хочет стартовать в «Интере» с победы

В случае выхода в финал Кубка «Интер» сыграет три матча за восемь дней – в связи с этим пошли слухи, что Антонио Конте может психануть и выпустить на ответный полуфинал с «Наполи» молодежную команду. Но вряд ли до этого дойдет – Конте не пойдет на самоубийство, когда есть шанс побороться за Кубок. «Интер» ничего не выигрывал с 2011-го, а Антонио пришел с одной целью – как раз выигрывать.

Главная цель – чемпионский титул, но тут козыри не в руках «Интера». По потерянным очкам «нерадзурри» отстают от «Ювентуса» на шесть, а от «Лацио» – на пять. Причем обоим конкурентам «Интер» проиграл как раз перед паузой: 1:2 в Риме, 0:1 в Турине. Команде Конте необходимо не просто безупречно пройти оставшуюся часть чемпионата, но и надеяться, на ошибки лидеров Серии А. Скорее всего, после простоя неожиданных результатов будет достаточно, «Ювентус» и «Лацио» вряд ли обойдутся без потерь. Но ведь нет никаких гарантий, что «Интер» будет идеален.

Вылететь из зоны Лиги чемпионов будет еще сложнее, чем взять скудетто. Кубок в такой ситуации – не необходимость, а вопрос престижа. Стать вторым в Серии А – проигрыш для Конте, а проигрыш в его восприятии футбола – это маленькая смерть. Успех в Кубке нужен не только Антонио, но и «Интеру», ведь девять лет без трофеев – это лучше, чем десятилетие без значимых побед. Но шансы «Наполи» на выход в финал, а соответственно и на победу в Кубке – выше. Шансы на то, что Коппа уедет в Неаполь – 3.50. Коппа у черно-синей миланской команды – 6.00.

«Ювентус» просто привык выигрывать

«Юве» пройдет «Милан» – 1.30. «Юве» выиграет Кубок – 1.70. Котировки в пользу туринцев основаны не только на их лидерстве в чемпионате – «Старая Синьора» брала Коппу четыре раза из последних пяти розыгрышей.

Домашняя ничья против команды Маурицио Сарри дает призрачную надежду «Милану», но «Ювентус» девять лет не проигрывает «россонери» на своем поле, и нет причин предполагать, что серия прервется в ближайшее время. О проблемах туринцев много говорили до паузы, но уверенная победа над «Интером» показала, что пессимизм преувеличен. Нельзя со стопроцентной уверенностью заявлять, что «Ювентус» продолжит ровно оттуда же, где остановился, но, кажется, преимущество у туринцев все равно будет – как минимум из-за глубины состава.

«Криштиану Роналду вернется еще сильнее, чем был!», – восклицают итальянские медиа, и в случае с CR7 никто не удивится, если это окажется правдой. Ровно то же с «Ювентусом» – очевидно, что команда Сарри была не на пике возможностей, ей есть в чем прибавлять. Успешный рестарт в Кубке принесет туринцам не просто очередной трофей – в приоритетах клуба Коппа на третьем месте. Куда важнее психологический момент – после первой серьезной победы должно стать намного легче.