Легионер Динамо: СССР до сих пор имеет в Украине большое влияние

Новости спорта:Хавбек «Динамо» - о переходе в киевский клуб.

Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена вспомнил свой переход в «Динамо» Киев в апреле 2019 года:

«Я переходил после не очень хорошего года в «Насьонале». Я играл достаточно много, но не показывал того, что ожидал или от меня ожидали.

Переезд в «Динамо» стал для меня перерождением, я получил то признание, в котором нуждался. Также 100% я стал лучше физически, более зрелым.

Для меня персональный вызов жить в такой большой стране, настолько другой, которая была частью СССР. Он до сих пор имеет тут большое влияние».

В предыдущем туре УПЛ Де Пена забил в ворота «Александрии».