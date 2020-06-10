Скачать
Среда, 10.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
UFC Fight Night 172: полный список боев
UFC Fight Night 172: полный список боев

Легионер Динамо: СССР до сих пор имеет в Украине большое влияние

Легионер Динамо: СССР до сих пор имеет в Украине большое влияние
17:04 Сегодня Телеграф sport.ua Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Хавбек «Динамо» - о переходе в киевский клуб.

Уругвайский полузащитник Карлос Де Пена вспомнил свой переход в «Динамо» Киев в апреле 2019 года:

«Я переходил после не очень хорошего года в «Насьонале». Я играл достаточно много, но не показывал того, что ожидал или от меня ожидали.

Переезд в «Динамо» стал для меня перерождением, я получил то признание, в котором нуждался. Также 100% я стал лучше физически, более зрелым.

Для меня персональный вызов жить в такой большой стране, настолько другой, которая была частью СССР. Он до сих пор имеет тут большое влияние».

В предыдущем туре УПЛ Де Пена забил в ворота «Александрии».

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Александрия, ФК Динамо (Киев), Карлос де Пена.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Гвоздик уходит из бокса: чем будет заниматься боксер
02 Итальянские СМИ сообщают об уходе Роналду из Ювентуса
03 Мейвезер назвал свою пятерку лучших боксеров в истории
04 Президент Руха высказался за объединенный чемпионат Украины и Польши
05 СМИ: Ребров принял условия Фенербахче
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь