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Трансфер Мартинеса: Барселона не будет платить Интеру € 111 млн

Трансфер Мартинеса: Барселона не будет платить Интеру € 111 млн
17:11 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:«Барселона» не станет выкупать Лаутаро Мартинеса у «Интера» за € 111 млн.

Любой клуб до 7 июля может выкупить нападающего Лаутаро Мартинеса у миланского «Интера» за € 111 млн. Главным претендентом на аргентинца является каталонская «Барселона», сообщает AS.

Сине-гранатовые не станут использовать опцию выкупа Мартинеса, поскольку у них нет денег. Несмотря на это, испанский клуб не собирается отказываться от трансфера.

Руководство «Барселоны» понимает, что переговоры о покупке Лаутаро будут трудными и долгими. Чтобы удовлетворить финансовые запросы «Интера», каталонцам необходимо включить в сделку несколько своих игроков, однако чёрно-синие не заинтересованы в таком варианте трансфера.

В «Барселоне» рассчитывают, что из-за экономического кризиса, вызванного пандемией коронавируса, цены на футболистов упадут и они смогут заключить сделку с «Интером» на более выгодных для себя условиях.

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Сине-гранатовые считают также, что плюсом для них является договорённость с Мартинесом, который надеется начать следующий сезон в Каталонии.

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ФК Интер (Милан), ФК Барселона, Лаутаро Мартинес.
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