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Динамо - Заря: Вербич и Пиварич готовы к матчу

Динамо - Заря: Вербич и Пиварич готовы к матчу
17:15 Сегодня Телеграф ФК Динамо Киев Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:В лазарете киевлян остается только центрбек Бурда.

Защитник Йосип Пиварич и полузащитник Беньямин Вербич вернулись в общую группу Динамо. Футболисты пропустили первые два матча бело-синих после возобновления сезона.

Напомним, что хорват Пиварич испытывал проблемы с икроножной мышцей, а Вербич полностью выздоровел после отравления. На данный момент в лазарете Динамо остается только центральный защитник Никита Бурда.

В нынешнем сезоне Пиварич провел лишь одну игру за Динамо, выйдя на замену против Александрии. Что касается Вербича, то вингер провел 29 матчей за киевский клуб во всех турнирах, отличившись десятью голами и двумя результативными передачами.

Сегодня сообщалось, что в общую группу киевлян вернулся и полузащитник Виктор Цыганков, у которого было повреждение передней поверхности бедра.

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Динамо, как и Заря, набрало 49 очков после 25 туров Favbet Лиги, однако занимает третье место, уступая по дополнительным показателям. Центральный поединок 26-го тура обслужит бригада судей во главе с Николаем Балакиным. Сергей Бойко назначен главным арбитром системы VAR. Матч состоится в Запорожье 13 июня, начало поединка — в 17:00.

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ФК Динамо (Киев), Беньямин Вербич, Йосип Пиварич.
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