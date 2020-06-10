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Шовковский впечатлён академией Руха

Шовковский впечатлён академией Руха
17:19 Сегодня Телеграф ФК Рух Фото: Твиттер

Новости спорта:Легендарный вратарь посетил академию львовского «Руха».

Экс-вратарь «Динамо» и сборной Украины Александр Шовковский поделился впечатлениями от посещения академии львовского «Руха»:

«Прежде всего хотел бы поблагодарить Григория Козловского за возможность лично увидеть этот замечательный проект. На постсоветском пространстве это, наверное, самый большой из всех спортивных объектов, которые я видел на сегодня.

Очень интересно. Думаю, что в конечном итоге здесь будут фантастические условия для развития детского футбола и, в частности, для главной команды, для которой он все это делает. Я поражен масштабами и инфраструктурой, которая здесь должна быть.

Хочу пожелать, чтобы в нашей стране было больше таких меценатов, которые вкладывают средства в детскую академию и современный футбол. Меня больше всего поразили масштабы увиденного».

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Ранее Шовковский вспомнил, как Давор Шукер выбил ему два зуба.

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Сборная Украины, Александр Шовковский, ФК Рух.
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