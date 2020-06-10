Позавидует сам Ибрагимович: голевой пас от Петряка (Видео)

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22:17 Сегодня Телеграф sport.ua

Новости спорта:Чемпионат Венгрии стабильно радует голевым действиями украинских игроков.

Украинский полузащитник Иван Петряк, который выступает за венгерский «Фехервар», сделал феноменальный голевой пас в матче чемпионата Венгрии против «Гонведа» (1:1).

На 4-й минуте Петряк в прыжке пяткой отдал мяч на партнера Неманья Николича, который точным ударом отправил снаряд в сетку.

Петряк в текущем сезоне провел за «Фехервар» 40 матчей, забил 6 голов и отдал 10 голевых передач. Его команда занимает второе место, отставая на 8 очков от «Ференцвароша», который тренирует украинец Сергей Ребров.

Голевой ассист Ивана Петряка за «Фехервар»

Напомним, украинский полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков отметился красивым голом в поединке 27-го тура чемпионата Венгрии против «Диошдьера» (3:0).

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Сборная Украины, Иван Петряк.
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