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Бавария вышла в финал Кубка Германии, обыграв Айнтрахт

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Бавария вышла в финал Кубка Германии, обыграв Айнтрахт
06:37 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Подопечные Флика прошли дальше благодаря непростой победе (2:1).

В полуфинале Кубка Германии по футболу действующий обладатель трофея "Бавария" на "Альянц Арене" в Мюнхене взяла верх над "Айнтрахтом" из Франкфурта - 2:1.

Мячи забили Иван Перишич, который открыл счет на 14-й минуте, и Роберт Левандовски (74) - в составе "Баварии"; Данни да Коста (69) - у "Франкфурта".

В финале Кубка Германии-2019/20 "Бавария" 4 июля сойдется с леверкузенским "Байером", который днем ранее уверенно обыграл на выезде команду 4-го дивизиона "Саарбрюккен" - 3:0.

Бавария — Айнтрахт 2:1

Голы: Перишич, 14, Левандовски, 76 — Да Коста, 69

Бавария: Нойер — Павар, Боатенг, Алаба, Дэвис — Киммих, Горецка (Мартинес, 86) — Коман (Алькантара, 62), Мюллер, Перишич (Эрнандес, 62) — Левандовски

Айнтрахт: Трапп — Абрахам, Ндика, Хинтеррегер — Чендлер, Кор (Дост, 77), Ильзанкер (Торро, 77), Туре (да Коста, 66) — Гачинович (Камада, 66), Роде — Силва

Предупреждения: Перишич, Эрнандес — Силва, Хинтеррегер

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ФК Бавария, Бундеслига, ФК Айнтрахт.
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