Сегодня возобновляется чемпионат Испании

Сегодня, 11 июня, испанская Примера возобновит свои матчи после вынужденного перерыва из-за пандемии COVID-19.
28-й тур чемпионата стартует с андалусийского дерби между Севильей и Бетисом. Начало встречи — в 23:00 по киевскому времени.
Тур продолжится на выходных: два матча будут сыграны в пятницу, четыре — в субботу, и еще три — в воскресенье.
Турнирную таблицу возглавляет Барселона, которая опережает Реал на два очка. Севилья — третья, на очко меньше имеет Реал Сосьедад. Вице-чемпион страны Атлетико — шестой.
Последний матч Примеры был сыгран еще 10 марта прежде, чем чемпионат ушел на вынужденную паузу.