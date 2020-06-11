Сегодня возобновляется чемпионат Испании

Новости спорта:Матчи в местной элите не проводились с 10 марта.

Сегодня, 11 июня, испанская Примера возобновит свои матчи после вынужденного перерыва из-за пандемии COVID-19.

28-й тур чемпионата стартует с андалусийского дерби между Севильей и Бетисом. Начало встречи — в 23:00 по киевскому времени.

Тур продолжится на выходных: два матча будут сыграны в пятницу, четыре — в субботу, и еще три — в воскресенье.

Турнирную таблицу возглавляет Барселона, которая опережает Реал на два очка. Севилья — третья, на очко меньше имеет Реал Сосьедад. Вице-чемпион страны Атлетико — шестой.

Последний матч Примеры был сыгран еще 10 марта прежде, чем чемпионат ушел на вынужденную паузу.