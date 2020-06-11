Роналду утаил поездку в свой новый особняк, несмотря на карантин (Фото)

Звездный форвард Ювентуса Криштиану Роналду, нарушил режим самоизоляции во время поездки в Португалию.
35-летний футболист поехал на родину, дабы посмотреть, как проходят стройка его нового особняка в Кинта-да-Маринья, который он приобрел за 8 миллионов евро, передает Mundo Deprotivo.
Отметим, что он поехал вместе с возлюбленной Джорджиной, однако КриРо не афишировал поездку. Про нее стало известно из-за Instagram владелицы ресторана Mar Do Inferno в городе Кашкайш, Марии де Лурдес Тирано, которая опубликовала фото с Роналду на странице заведения в соцсети.
Криштиану обнял заведующую и даже не подумал надеть маску, хотя она была в его руке. Возможно, последуют дисциплинарные санкции от Ювентуса и Серии А.