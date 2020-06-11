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34-летний Ребенок остается в Ворскле

34-летний Ребенок остается в Ворскле
08:32 Сегодня Телеграф ФК Ворскла Фото: ФК Ворскла

Новости спорта:Новое соглашение игрока с полтавским клубом рассчитано на год.

Украинский полузащитник «Ворсклы» Павел Ребенок продлил контракт с полтавским клубом. Новое соглашение рассчитано на год.

В текущем сезоне Ребенок провел за «Ворсклу» 18 матчей во всех турнирах. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €300 тысяч.

«Я из тех игроков, которые не заглядывают в паспорт. Зачем это нужно, если ты полон сил и желания добросовестно отрабатывать как на тренировке, так и в официальной игре! Сейчас перед глазами еще раз мелькнул мой дебют за «Ворсклу» в далеком 2004-м году. Мунтян выпустил меня на поле, сказав перед этим только, чтобы я старался. И хотя тогда мы уступили «Металлисту» 0:1, такое никогда не забудешь — свой первый матч на уровне высшей лиги. Могу сказать, что вполне доволен тем, как складывается моя карьера, а с «Ворсклой» у нас еще немало планов», — подчеркнул Ребенок.

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На протяжении карьеры Ребенок также выступал за «Уралан», «Металлист», «Черноморец» и «Торпедо-БелАЗ».

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ФК Ворскла, УПЛ, Павел Ребенок.
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