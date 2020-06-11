Фанаты Райо Вальекано снова пытались оскорбить Зозулю (Фото)

Новости спорта:Болельщики мадридского клуба неисправимы.

Фанаты «Райо Вальекано» отметились перед доигрыванием скандального матча 20-го тура испанской Сегунды против «Альбасете» (0:0 после первого тайма), которое запланировано на 21:00 по Киеву.

Болельщики мадридского клуба до начала встречи вывесили несколько баннеров, надпись на одном из которых оскорбляет украинского форварда: «Зозуля был и остается чертовым нацистом».

Отметим, что украинец принимает участие в доигрывании матча.

Напомним, 15 декабря 2019 года матч между этими командами был остановлен после первого тайма при счете 0:0, поскольку «Альбасете» отказался выходить на второй тайм. Дело в том, что болельщики «Райо» всячески оскорбляли украинского форварда гостей Романа Зозулю, называя того нацистом за поддержку украинской армии.

Решением федерации «Райо Вальекано» получил штраф в 18 тысяч евро, но затем клуб подал апелляцию в CAS.