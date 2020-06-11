Легендарный Папа Гуйе близок к завершению карьеры

Новости спорта:Сенегалец ранее изъявлял желание пойти на тренерские курсы.

Защитник СК Днепр-1 Папа Гуйе близок к завершению карьеры по окончанию сезона.

«У Папы заканчивается соглашение. После этого сезона сядем и поговорим с ним, и все решим. Но, думаю, с Папой не будет проблем. Насколько я слышал, он может и завершить карьеру. Но пока что это непроверенная информация», — рассказал главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко.

В январе журналист Олег Ящук сообщал, что футболист планирует пойти на тренерские курсы и работать исключительно в Украине.

В июле прошлого года Гуйе присоединился к СК Днепр-1. В нынешнем сезоне 35-летний защитник провел 11 матчей в УПЛ, не отметившись результативными действиями.

В Украине Гуйе также известен выступлениями за Волынь, Металлист, Днепр и Карпаты. В составе харьковчан футболист семь раз становился бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне 2012/13 гг. выиграл серебряные медали. Также в активе Гуйе две бронзовых медали УПЛ в составе Днепра, с которым сенегалец вышел в финал Лиги Европы 2014/15 гг.