Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Самая яркая победа Гвоздика и его последний бой (Видео)
Самая яркая победа Гвоздика и его последний бой (Видео)
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
Бавария вышла в финал Кубка Германии, обыграв Айнтрахт
Бавария вышла в финал Кубка Германии, обыграв Айнтрахт
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Фьюри и Джошуа проведут два боя

Легендарный Папа Гуйе близок к завершению карьеры

Легендарный Папа Гуйе близок к завершению карьеры
08:48 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости спорта:Сенегалец ранее изъявлял желание пойти на тренерские курсы.

Защитник СК Днепр-1 Папа Гуйе близок к завершению карьеры по окончанию сезона.

«У Папы заканчивается соглашение. После этого сезона сядем и поговорим с ним, и все решим. Но, думаю, с Папой не будет проблем. Насколько я слышал, он может и завершить карьеру. Но пока что это непроверенная информация», — рассказал главный тренер днепрян Дмитрий Михайленко.

В январе журналист Олег Ящук сообщал, что футболист планирует пойти на тренерские курсы и работать исключительно в Украине.

В июле прошлого года Гуйе присоединился к СК Днепр-1. В нынешнем сезоне 35-летний защитник провел 11 матчей в УПЛ, не отметившись результативными действиями.

Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира

В Украине Гуйе также известен выступлениями за Волынь, Металлист, Днепр и Карпаты. В составе харьковчан футболист семь раз становился бронзовым призером чемпионата Украины, а в сезоне 2012/13 гг. выиграл серебряные медали. Также в активе Гуйе две бронзовых медали УПЛ в составе Днепра, с которым сенегалец вышел в финал Лиги Европы 2014/15 гг.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

УПЛ, Папа Гуйе, СК Днепр-1.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Позавидует сам Ибрагимович: голевой пас от Петряка (Видео)
02 Менеджер Нурмагомедова: Хабибу не нужен бой с Макгрегором ради 20-30 миллионов
03 Самая яркая победа Гвоздика и его последний бой (Видео)
04 Бавария вышла в финал Кубка Германии, обыграв Айнтрахт
05 Команда Реброва пропустила два гола в компенсированное время (Видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь