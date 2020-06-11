Боруссия повесила баснословный ценник на Санчо

Новости спорта:Дортмундская «Боруссия» не расстанется с Джейдоном Санчо менее чем за £ 115 млн.

Дортмундская «Боруссия» потребует с клубов, желающих приобрести вингера Джейдона Санчо, £ 115 млн, сообщает The Telegraph.

До начала пандемии коронавируса главным претендентом на Санчо был «Манчестер Юнайтед», но в нынешних условиях британский клуб пересмотрит свои планы, поскольку опасается выплачивать такую крупную сумму за игрока, которого сама «Боруссия» признала «проблемным».

Ранее Санчо получил штраф от «Боруссии» за то, что опоздал в расположение клуба после перерыва на матчи сборных, а также от Немецкой футбольной ассоциации за приглашение на дом парикмахера в условиях карантина.

Также ранее сообщалось об интересе к Санчо со стороны мадридского «Реала», но предметных предложений от испанцев не поступало.