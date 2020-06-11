Футболист Динамо рассказал про особенности теста на COVID-19

Новости спорта:Команда регулярно проходит проверку на вирус.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал про особенности сдачи теста на коронавирус.

"У одного человека процедура прохождения теста занимает от силы минут пять. Все просто — записывают данные человека и берут образцы из носовой и ротовой полостей.

Немного неприятно, глаза слезятся, иногда может пойти кровь — потому что эта пробирка засовывается достаточно далеко в горло. Но, в принципе, ничего сложного.

Не скрою, определенный дискомфорт это все вызывает, ведь это непривычная жизнь, все привыкли совсем к другому. Но все прекрасно понимают, что это делается не из-за того, что кому-то просто захотелось, а потому что так сложилась ситуация, и это необходимые меры для всех.

И правила карантина нужно соблюдать точно так же, как и правила в любой игре. Все мы относимся к этому с пониманием и стараемся соблюдать все ограничения", - сказал футболист.