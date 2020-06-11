Скачать
Четверг, 11.06.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Самая яркая победа Гвоздика и его последний бой (Видео)
Самая яркая победа Гвоздика и его последний бой (Видео)
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
Первый после карантина бокс: Шакур Стивенсон нокаутировал Карабальо (Видео)
Бавария вышла в финал Кубка Германии, обыграв Айнтрахт
Бавария вышла в финал Кубка Германии, обыграв Айнтрахт
Фьюри и Джошуа проведут два боя
Фьюри и Джошуа проведут два боя

Футболист Динамо рассказал про особенности теста на COVID-19

Футболист Динамо рассказал про особенности теста на COVID-19
10:31 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо Киев

Новости спорта:Команда регулярно проходит проверку на вирус.

Защитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал про особенности сдачи теста на коронавирус.

"У одного человека процедура прохождения теста занимает от силы минут пять. Все просто — записывают данные человека и берут образцы из носовой и ротовой полостей.

Немного неприятно, глаза слезятся, иногда может пойти кровь — потому что эта пробирка засовывается достаточно далеко в горло. Но, в принципе, ничего сложного.

Не скрою, определенный дискомфорт это все вызывает, ведь это непривычная жизнь, все привыкли совсем к другому. Но все прекрасно понимают, что это делается не из-за того, что кому-то просто захотелось, а потому что так сложилась ситуация, и это необходимые меры для всех.

Без Месси и Роналду: топ-10 самых дорогих футболистов мира

И правила карантина нужно соблюдать точно так же, как и правила в любой игре. Все мы относимся к этому с пониманием и стараемся соблюдать все ограничения", - сказал футболист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ФК Динамо (Киев), Александр Караваев, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Позавидует сам Ибрагимович: голевой пас от Петряка (Видео)
02 Самая яркая победа Гвоздика и его последний бой (Видео)
03 Менеджер Нурмагомедова: Хабибу не нужен бой с Макгрегором ради 20-30 миллионов
04 Команда Реброва пропустила два гола в компенсированное время (Видео)
05 Бавария вышла в финал Кубка Германии, обыграв Айнтрахт
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь