Футболист Динамо рассказал про особенности теста на COVID-19

Защитник киевского Динамо Александр Караваев рассказал про особенности сдачи теста на коронавирус.
"У одного человека процедура прохождения теста занимает от силы минут пять. Все просто — записывают данные человека и берут образцы из носовой и ротовой полостей.
Немного неприятно, глаза слезятся, иногда может пойти кровь — потому что эта пробирка засовывается достаточно далеко в горло. Но, в принципе, ничего сложного.
Не скрою, определенный дискомфорт это все вызывает, ведь это непривычная жизнь, все привыкли совсем к другому. Но все прекрасно понимают, что это делается не из-за того, что кому-то просто захотелось, а потому что так сложилась ситуация, и это необходимые меры для всех.
И правила карантина нужно соблюдать точно так же, как и правила в любой игре. Все мы относимся к этому с пониманием и стараемся соблюдать все ограничения", - сказал футболист.