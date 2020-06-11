Шевченко не поможет больше Заре

Новости спорта:Вратарь продолжает восстановление после травмы ахилла.

Голкипер Зари Никита Шевченко выбыл до конца сезона из-за травмы ахилла.

Украинец получил травму в январе на тренировочном сборе команды в Турции, после чего был прооперирован.

Шевченко присоединился к луганчанам летом прошлого года и в нынешнем сезоне сыграл в 22 матчах во всех турнирах.

Бывший генеральный директор клуба Сергей Рафаилов рассказывал, что Заря планировала продать Шевченко зимой, но сделку не смогли провести из-за травмы.

Команда Виктора Скрипника занимает второе место в таблице Favbet Лиги и сыграет с Динамо в субботу, 13 июня. Начало встречи — в 17:00.