Скрипник: Финансовый кризис в Заре? Мы тоже читаем эти новости только в прессе

Новости спорта:Специалист также оценил предстоящий матч против Динамо.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал слухи о нестабильном финансовом положении клуба.

"Финансовый кризис в Заре? Мы тоже читаем эти новости только в прессе. Но мы играем в футбол. И эти вопросы стоит адресовать руководству клуба".

Также специалист оценил шансы своей команды в предстоящей игре против киевского Динамо.

"Я смотрю на команду со стороны, как тренер, и скажу, что с каждой игрой мы выглядим лучше и лучше. Да, два месяца простоя сказываются на качестве игры. Есть в игре хорошие отрывки, команда набирает обороты. Также сейчас и погода поменялась.

Матч с Динамо будет важным, но не решающим. У нас еще будет семь игр. Понятно, что психологическая составляющая может сыграть свою роль. Но это игра не решающая при любом исходе. Команды будут бороться при любых обстоятельствах", - сказал специалист в интервью meta-ratings.com.ua.

Напомним, матч Заря - Динамо состоится в субботу, 13 июня. Начало встречи в 17:00.