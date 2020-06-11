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Сабо прокомментировал переход Ярмоленко в Фенербахче

Сабо прокомментировал переход Ярмоленко в Фенербахче
11:58 Сегодня Телеграф Meta-ratings.com.ua

Новости спорта:Бывший главный тренер сборной Украины просит Андрея не уходить из «Вест Хэма».

Бывший главный тренер киевского «Динамо» и сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал возможный переход полузащитника «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко в «Фенербахче», порекомендовал вингеру не повторять ошибок нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко.

«Для меня английский чемпионат – самый сильный в Европе. Там что ни матч, то рубка, и команда из низшего дивизиона может дать бой грандам. Ярмоленко только восстановился после травмы, до этого он играл и им были довольны. Думаю, ему не стоит оттуда уезжать.

Какой «Фенербахче»? Какая Турция? Вот в Англии – это футбол. Там никаких автобусов, трамваев или троллейбусов. И Андрей уже адаптировался к «Вест Хэму» и Англии. Он научился играть в обороне, помогает команде в защите, есть где разгуляться и в атаке.

Если он уедет в Турцию – это будет ошибка. В своё время меня спрашивали, стоит ли Шевченко переходить из «Милана» в «Челси». Я был категорически против. И в итоге Шевченко не заиграл в Англии.

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Поэтому пусть Ярмоленко не повторяет ошибок своего тезки. Я работал в «Динамо», когда там был Ярмоленко, перед этим там играл Шевченко. Очень переживаю за ребят», – отметил Сабо.

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Йожеф Сабо, Андрей Ярмоленко, ФК Динамо (Киев).
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