Ференцварош уже подыскал замену Реброву

Новости спорта:"Ференцварош" готовит замену Сергею Реброву.

Руководство венгерского футбольного клуба "Ференцварош" находится на стадии переговорного процесса с румынским специалистом Ласло Белени, который в новом сезоне должен будет заменить на посту главного тренера команды украинца Сергея Реброва.

По данным румынской прессы, для "Ференцвароша" не будет проблемой платить Белени зарплату в районе 1 миллиона евро, что устроит 67-летнего тренера.

В настоящий момент Белени пребывает в своем доме во Франции, но в ближайшие дни планирует приехать в Будапешт.

Отметим, что с лета 2017 по май 2020 года Ласло Белени возглавлял бельгийский клуб "Антверпен".

Напомним, Ребров сообщил руководству "Френцвароша" о том, что он покинет команду по окончанию сезона. Украинский специалист согласился возглавить турецкий "Фенербахче".