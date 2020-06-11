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Ференцварош уже подыскал замену Реброву

Ференцварош уже подыскал замену Реброву
12:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости спорта:"Ференцварош" готовит замену Сергею Реброву.

Руководство венгерского футбольного клуба "Ференцварош" находится на стадии переговорного процесса с румынским специалистом Ласло Белени, который в новом сезоне должен будет заменить на посту главного тренера команды украинца Сергея Реброва.

По данным румынской прессы, для "Ференцвароша" не будет проблемой платить Белени зарплату в районе 1 миллиона евро, что устроит 67-летнего тренера.

В настоящий момент Белени пребывает в своем доме во Франции, но в ближайшие дни планирует приехать в Будапешт.

Отметим, что с лета 2017 по май 2020 года Ласло Белени возглавлял бельгийский клуб "Антверпен".

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Напомним, Ребров сообщил руководству "Френцвароша" о том, что он покинет команду по окончанию сезона. Украинский специалист согласился возглавить турецкий "Фенербахче".

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ФК Фенербахче, Сергей Ребров, ФК Ференцварош.
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